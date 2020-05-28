Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, standart depo mazot kontrol noktasında bulunan, M.K. idaresindeki araçta, kamera sistemlerinin rutin saha kontrolü sırasında aracın çekici ile rüzgarlık kısmına gizlenmiş bir kişi tespit edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Tespit edilen kişi, gizlendiği yerden çıkarılarak gerekli işlemler yapılmak üzere müdürlük hizmet binasına götürüldü. Kaçak yollarla ülkeye girmeye çalışan kişinin B.Ç. olduğu tespit edildi.

B.Ç’nin Sarp Emniyet Kara Hudut Emniyet Şube Müdürlüğü tarafından yapılan UYAP/TAHDİT sorgulamasında, UYAP aranıyor kaydı olmadığı ancak Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yurt dışına çıkış yasağı olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.