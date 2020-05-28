Haber Giriş: Kaynak: DHA
Avrasya Tüneli'nde teknik arıza trafiği aksattı
[Fotoğraf: DHA]
Avrasya Tüneli Avrupa 'dan Anadolu'ya geçiş yönünde teknik arıza nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Tünelin Avrupa Yakası girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Avrasya Tüneli Avrupa'dan Asya'ya geçiş yönünde 07.30 sıralarında teknik arıza meydana geldi.
Tünel geçişi trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından arıza giderilerek, tünel tekrardan trafiğe açıldı. Tünelin açılmasıyla trafik normal akışına döndü.
Etiketler: Avrasya tüneliSon Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 11:09
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