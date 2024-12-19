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Türkiye
DHA 19.12.2024 19:24

İstanbul'da hafriyat kamyonu çamur dökerek ilerledi, yol kapandı

İstanbul Kağıthane’de seyir halinde olan hafriyat kamyonu yola çamur dökerek uzun süre ilerledi. Kamyonun arkasında seyreden motosikletli ise kaza yapmaktan son anda kurtuldu. Çamur dökülen yol trafiğe kapanırken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün saat 17.30 sıralarında Merkez Mahallesi Kemerburgaz Caddesi’nde hafriyat kamyonunun sürücüsü yolda ilerlediği sırada kasasından yola çamur döküldü.

O sırada kamyonun arkasında seyreden bir motosikletli ise kaza yapmaktan son anda kurtuldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Araçlar yolda kaldı, vatandaşlar yürüdü

Olayın ardından kamyondan dökülen çamur nedeniyle caddede ilerleyen diğer kamyon, belediye otobüsü ve minibüsler yolda kaldı.

Akşam saatlerinde işten eve dönen vatandaşlar, araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı.

Belediye ekiplerinin çalışması sonucu çamurla kaplanan yol temizlenirken, polis kamyon sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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