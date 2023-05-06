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Türkiye
AA 06.05.2023 12:04

İstanbul'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 10 tutuklama

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonlarında yakalanan 10 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da göçmen kaçakçılarına operasyon: 10 tutuklama
[Fotograf: AA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye giren ve Avrupa'ya kaçmak isteyen 127 düzensiz göçmeni, düzenledikleri operasyonlarda yakaladı.

Çalışmaların devamında düzensiz göçmenlerin sevkini sağladığı iddia edilen 24 şüpheli gözaltına alınırken, zanlılara toplam 728 bin 980 lira idari para cezası kesildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, ikisi adli kontrol hükümleri uygulanarak, 12'si ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Yakalanan 127 düzensiz göçmen de sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezine teslim edildi. 

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