İstanbul'da Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi

İHH'nın, Dünya Gıda Programı (WFP) ile Gazze'de yürüttükleri projede çalışan 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralandığı İsrail'in saldırısını da kınamak amacıyla bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşlarından binlerce kişi, Fatih Camisi'nde toplandı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne doğru yürüyüşe geçen katılımcılar tekbir getirip, "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Mehmetçik Gazze'ye" sloganları attı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan kalabalık "Gazze için susma", "Mavi Marmara onurumuzdur", "Şehitlerin yolunu sürdüreceğiz", "Çocuklar ölürken susulmaz" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Yürüyüşün sonunda toplanılan Ayasofya Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim okundu.

Burada konuşan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Gazze'ye insani yardım götürmek için satın aldıkları Özgürlük Filosu'nun parçası olan Vicdan gemisinin Malta açıklarında iki dronla saldırıya uğradığını hatırlatarak, geminin çekildiği Libya tarafından da kabul edilmediğini söyledi.

Yıldırım, geminin Akdeniz'de olduğunu ve Türkiye'de bir limana girmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından izin istediklerini belirtti.

Bugün itibarıyla Özgürlük Filosu'nun Sicilya'dan bir gemisinin hareket ettiğini, Tunus, Cezayir ve Afrika’nın çeşitli ülkelerinden 1000 aracın da Mısır'a doğru yola çıktığını aktaran Yıldırım, çarşamba günü Türkiye'den de uçakla Mısır'a gidilmesine ilişkin bir açıklama yapacaklarını kaydetti.

Yıldırım, "Mavi Marmara yola çıktı, vuruldu. Ama bu savaşa kadar Refah Kapısı hep açık kaldı. Mavi Marmara'da 10 şehit, on binlere yiyecek oldu, gıda oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin silah sanayisinde bağımsızlığının adımı atıldı. İsrail 'Size silah vermeyeceğiz' dedi. Biz de 'Kendi silahımızı yaparız' dedik. Bugün savunma sanayinin temelinde en önemli dönüm noktası Mavi Marmara'dır. Bunu biliyorsunuz, Selçuk Bayraktar Bey de, Hulusi Akar Bey de söylemiştir." ifadelerini kullandı.

"İslam dünyasının liderlerini harekete geçirecek bir aksiyon istiyoruz"

Yine Mavi Marmara'nın yıl dönümünde İsrail tarafından Gazze'de yardım çalışması yürüten İHH ekiplerine bilinçli bir saldırı yapıldığını ifade eden Yıldırım, dünya devletleri ve bölge ülkelerinden, Refah Kapısı'nın açılması ve insani yardım götürülmesi için harekete geçmesini beklediklerini dile getirdi.

Yıldırım, sivil toplum kuruluşu olarak görevlerini yaptıklarını belirterek "Liderler kadar sorumluluğumuz olmadığının farkındayım. Ama İslam dünyasının liderleri de sivil toplum kuruluşlarının bulamadığı yolları bulmakla yükümlüdür." dedi.

Bazılarının sosyal medyadaki iddialarına rağmen ülkeyi yıpratmadığını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın kendini parçaladığının da farkındayım. Dışişleri Bakanımız diplomasi yapıyor. Onun da farkındayım. Ama İslam dünyasının liderlerini harekete geçirecek bir aksiyon istiyoruz. Yani Refah Kapısı'na gerekirse askeri işbirliğiyle operasyon yapılmasını istiyoruz. Bir abluka varsa, gıda gitmiyorsa ambargo varsa insani yardım koridorları gerekirse askeri güçle açılır. Bunu Güney Sudan'da yaptı Birleşmiş Milletler. Askeri güç kullanma hakkı var. Olmuyorsa İslam dünyası kendi işbirliği teşkilatını bir günde kursun, gereğini yerine getirsin."

Program dua edilmesiyle sona erdi.