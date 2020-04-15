İstanbul’daki fırıncılar, bu hafta sonu da uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi hazırlıklarını yaptı.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, geçen hafta sonu getirilen sokağa çıkma yasağı sonrası ekmek satışlarında artış olmadığını söyledi.

"O anda bir izdiham yaşandı. Ertesi gün biz hem mağazalarda hem mahallelerde, sokaklarda ekmek satışı yaparak bunu tolere ettik. Bu manada çok büyük aksilikler gözlenmedi. Tüm vatandaşlarımız talep ettikleri ekmeklere ulaştılar. Ulaşamayanlara da araçlarımızla gönderdik. Gönderemediğimiz noktalarda da Vefa Destek Grupları aracılığıyla ilettik."

[Fotoğraf: DHA]

"İstanbul halkına en küçük bir sıkıntı yaşatmadık"

Geçen hafta sonu getirilen sokağa çıkma yasağı esnasında, vatandaşların yasağın açıklamasından sonraki ilk iki saat dışında ekmek bulmak konusunda sıkıntı yaşamadığını söyleyen Çetin, şunları anlattı:

"Bizim en büyük ham maddemiz un ve maya. Ham madde depolarımız doluydu. 1 haftalık stoklarımız sürekli var. Onun için çok büyük bir sıkıntı yaşanmadı. Dolayısıyla sadece saat 22.00’den 24.00’e kadar bir yoğunluk oldu. Bir panik havası oluştu ama o süreçten sonra kesinlikle ekmek arzında İstanbul halkına en küçük bir sıkıntı yaşatmadık. Araçlarımıza birer, ikişer personel ekledik. Biri ekmeği dağıtsın, biri parayı alsın diye."

[Fotoğraf: DHA]

"Vatandaşlarımız endişelenmesinler, depolarımız dolu"

Fırınlarda tüm hazırlıkların yapıldığını ve bu hafta hiçbir sorun yaşanmayacağını anlatan Çetin, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın sokağa çıkma yasağını açıkladığı andan itibaren İstanbul’da fırıncı esnafı ve valiliğimiz ile organize bir şekilde hazırlıklarımızı başlattık. Yine bu sefer hiçbir sıkıntı yaşatmayacağız. Vatandaşlarımız endişelenmesinler, depolarımız dolu. Üretimlerimizde de en küçük bir problem yaşanmayacaktır. 39 ilçe kaymakamlığı, Vefa Destek Grupları ile bu süreci yöneteceğiz. İstanbul’da ekmek girmeyen ev olmayacak. Bize ulaşan, bilgisi gelen her eve ekmek ulaştıracağız."

"Ekmek satışları yüzde 35 düştü"

Koronavirüs salgınından dolayı son günlerde vatandaşların evde kalması nedeniyle ekmek satışlarında düşüş olduğunu da vurgulayan Çetin, “İstanbul’da şu anda ortalama 3 bin 100 adet fırın var. Yüzde 30-35 oranında satışlarda düşüş var. Halkımızın un ve maya talebi var bugünlerde. Evde kaldıkları bu dönemde pasta, börek, ekmek yapıp boş zamanlarını değerlendiriyorlar. Biz şu anda 12-12,5 milyon ekmek üretiyoruz. Hatta daha fazlasını üretme imkanımız da var ama vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda üretimimizi yapıyoruz” dedi.