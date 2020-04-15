Haber Giriş: Kaynak: AA
Batman'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Batman'ın Kozluk ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi, vatandaşların korunması amacıyla Konaklı köyü ile Tepecik ve Yamaçlı mahallelerinde 3 ev ve 2 binanın karantinaya alındığı bildirildi.
Köy ile ev giriş çıkışlarının yasaklandığı ifade edilen açıklamada, gerekli tüm tedbirlerin alındığı kaydedildi.
Etiketler: Batman Kozluk Konaklı köyü karantinaSon Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 09:57
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