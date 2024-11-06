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Türkiye
TRT Haber 06.11.2024 08:41

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul’da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda teröristbaşı Gülen’in ölümünden sonra sosyal medya hesapları üzerinden propaganda içerikli paylaşım yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ elebaşı Gülen'in ölümü sonrasında sosyal medya uygulamaları üzerinden övücü paylaşımlarda bulunan ve propaganda yapan zanlıların tespit edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Sosyal medyada övücü paylaşım ve propaganda yapan şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 8 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

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