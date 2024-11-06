Açık 1.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.11.2024 04:51

Ümraniye'de binanın çatı katında tadilat sırasında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Ümraniye'de binanın çatı katında tadilat sırasında çıkan ve patlamanın da yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ümraniye'de binanın çatı katında tadilat sırasında çıkan yangın söndürüldü

Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatı katında bir ustanın pürmüzle çalışma yaptığı sırada yangın çıktı. Çatı katında bir süre sonra patlama meydana geldi.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bina önünde güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri müdahale ederek yangını söndürdü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Görgü tanığı Furkan Demirtaş, ustanın çalışma yaptığı pürmüzü bırakmasından sonra yangının çıktığını ve olayda yaralanan olmadığını ifade etti.

Yangın anı, çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, alevlerin binanın çatısını sarması ve yoğun duman yükselmesi yer aldı.

ETİKETLER
İstanbul Yangın
Sıradaki Haber
Gaziantep'te silahlı kavga: 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:57
ABD Kongresi için oy sayım süreci devam ediyor
05:32
ABD başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlara göre Trump önde
03:21
Gaziantep'te silahlı kavga: 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı
05:04
ABD'de sandıklar kapanmaya başladı
02:18
Düğün konvoyu yaparak trafik akışını engelleyen 3 sürücüye ceza
03:41
Osmaniye'de zincirleme kaza: 4 ölü, 3 yaralı
Netanyahu Gallant'ı görevden aldı, İsrail'de sokaklar karıştı
Netanyahu Gallant'ı görevden aldı, İsrail'de sokaklar karıştı
FOTO FOKUS
Motosikletiyle aşırı hız yapıp görüntülerini paylaşan sürücü yakalandı
Motosikletiyle aşırı hız yapıp görüntülerini paylaşan sürücü yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ