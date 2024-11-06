Düğün konvoyu yaparak trafik akışını engelleyen 3 sürücüye ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Kasım'da Emniyet Evleri Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde düğün konvoyu yapan araçların trafik akışını engellediği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Araçların plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen H.H.B., B.Ç. ve B.T. polis ekiplerince yakalandı.

Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun "tünel içerisinde duraklama yapmak" ve "saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak" maddelerinden 4 bin 140 lira para cezası verildi.

Ayrıca, 3 sürücü hakkında, "cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla kara ulaşım aracının hareket etmesini engellemek" suçundan adli işlem başlatıldı.