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Türkiye
İHA 06.11.2024 08:20

Erzincan'da silah kaçakçılığı operasyonu: 15 gözaltı

Erzincan'da "silah ticareti ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan'da silah kaçakçılığı operasyonu: 15 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah ticareti ve nitelikli dolandırıcılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında 200 personelin katılımı ile 22 adres ve eklentilerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 1 Ak-47 uzun namlulu silah, 146 uzun namlulu silah fişeği, 4 AK-47 şarjör, 7 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 287 farklı ebat ve çaplarda fişek, 11 tabanca şarjörü, 1 yivsiz av tüfeği, 14 av tüfeği kartuşu, 1 pompalı tüfek şarjörü, 4 muşta, 7 bıçak, 2 kelepçe ve tarihi eser olduğu değerlendirilen Roma dönemine ait 3 altın sikke ele geçirildi.

Erzincan'da silah kaçakçılığı operasyonu: 15 gözaltı

Operasyon kapsamında 15 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adli tahkikatlarının devam ettiği öğrenildi.

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