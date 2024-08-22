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Türkiye
AA 22.08.2024 13:42

İstanbul'da ele geçirilen 2 ton kaçak midye denize bırakıldı

İstanbul Beyoğlu'nda, aracında 2 ton kaçak midye ele geçirilen sürücüye para cezası kesildi. Midyeler de ekipler tarafından yeniden denize bırakıldı.

İstanbul'da ele geçirilen 2 ton kaçak midye denize bırakıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçlarının tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Kabataş Sahili'nde yasal olmayan yollarla denizden çıkarılan midyelerin bir araca yüklendiğini gören ekipler, aracı durdurarak arama yaptı.

Şüpheli Ö.A'nın kullandığı araçta 95 çuval içerisinde yaklaşık 2 ton midye ele geçirildi.

Şüpheliye, "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 26 bin 242 lira para cezası uygulandı.

Ele geçirilen midyeler canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılabilmesi için tekrar denize bırakıldı.

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