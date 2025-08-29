İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu

Açık 17.9ºC Ankara
AA 29.08.2025 03:34

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yurt dışına çıkmak için "şok evi" diye tabir edilen adreslerde bekleyen düzensiz göçmenlere yönelik, Özel Harekat polislerinin desteği ile operasyon yapıldı.

Zeytinburnu ilçesindeki operasyonda polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Zeytinburnu Yeşilyol D Sokak'ta belirlenen 3 adrese baskın düzenleyen polis, çok sayıda düzensiz göçmeni yakaladı.

Gözaltına alınan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemler başlatıldı.

Düzensiz göçmenlerin yakalandığı evlerde polis ekipleri bir süre arama yaptı.

Operasyonun Zeytinburnu dışında 2 ilçeyi kapsayacak şekilde eş zamanlı gerçekleştirildiği öğrenildi.

