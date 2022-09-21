Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 10:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da durdurulan motosiklette 20,8 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul Bağcılar'da, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan zanlıların kullandığı motosiklette 20 kilo 800 gram bonzai ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle Mahallesi Birlik Caddesi'nde sokaklarda uyuşturucu satanların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, şüpheli görülen plakasız bir motosikleti durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayarak motosikletle kaçan 2 kişi, Sancaktepe Mahallesi Fatih Caddesi'nde yakalandı.
Motosikletteki çuvalda yapılan incelemede 20 kilo 800 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler U.T.C. ile E.I'nın üst aramasında da 1255 lira ve 2 cep telefonu bulundu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Etiketler: İstanbul Uyuşturucu
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