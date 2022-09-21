Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 09:58Son Güncelleme: Kaynak: İHA
7 milyon liralık lüks araç yolda kaldı
[Fotograf: İHA]
Kağıthane Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolunda yaklaşık 7 milyon lira değerinde olan Chevrolet Corvette marka ultra lüks otomobiliyle seyir halinde olan sürücü yolda kaldı.
Kağıthane Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolunda dün saat 17.00 sıralarında yaklaşık 7 milyon lira değerinde olan Chevrolet marka Corvette C7 Stingray model ultra lüks otomobiliyle seyreden sürücü H.K., aracın aniden stop etmesi sonucu yolda kaldı.
Neye uğradığını şaşıran sürücü, defalarca aracı çalıştırmak için uğraştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine sürücü aracının aküsünün bittiğini düşünerek yardım istedi.
Sürücünün yardımına gelen bir tamirci, 7 milyon lira değerindeki araca kabloyla akü takviyesi yapmak istedi ancak başarılı olamadı. Aracın çalışmaması üzerine sürücü aracını yol kenarına çekti.
Aracın başına gelen tamirci de sorunu bulamayınca araç, çekici yardımıyla servise götürüldü.
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