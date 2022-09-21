Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba 10:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kendi etrafında dönerek 4 araca çarpan cip kamerada
[Fotograf: AA]
Bursa'da sürücüsünün kontrolünü kaybedip durduramadığı cipin, kendi ekseni etrafında dönerek park halindeki 4 araca çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde sürücü N.A, bilinmeyen nedenle bir cip kontrolünü kaybetti.
Sokakta kendi ekseni etrafında dönmeye başlayan cip, park halindeki bir hafif ticari araç ve 3 otomobile çarparak zarar verdi.
Cip, iki tur attıktan sonra önüne kattığı araçların hızını kesmesiyle durabildi.
Olayı görüp sokağa çıkan çevre sakinleri, sürücüye yardım etti.
Sürücünün, aracın kendi kendine hızlandığını, frenlerinin tutmadığını söylediği öğrenildi.
Güvenlik kamerası kayıtlarında, N.A. yönetimindeki cipin dönerek park halindeki araçlara çarptığı ve çevredekilerin sürücüye yardım ettiği görülüyor.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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