Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da düğünlerle ilgili ek tedbirlerin alındığı karar yürürlükte
[Fotoğraf: Depo Photos]
İstanbul Valiliği, düğün, nikah, sünnet düğünü, nişan, kına gecesi gibi merasimlerle ilgili ek tedbirlerin alındığı kararın bugünden itibaren yürürlüğe girdiğini duyurdu.
İstanbul Valiliği, İl Hıfzıssıhha Meclisinin kararına göre, kapalı alanlarda nişan, kına gecesi ve sünnet düğünü yapılamayacak, sadece açık alanlarda yapılabilecek.
Düğün ve nikah merasimleri kapalı ve açık alanlarda yapılabilecek. Mekanın normal kapasitesinin üçte birini aşmayacak kadar katılımcı kabul edilecek.
Düğün, nikah, sünnet düğünü, nişan, kına gecesi gibi tüm merasimlerde, oyun ve dans olmayacak, kapalı su hariç, yiyecek ve içecek ikramı yapılmayacak; gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakınları hariç, 65 yaş ve üzeri ile 15 yaş altı çocuklar bulunamayacak.
Etiketler: istanbul sünnet düğünü istanbul nikah İstanbul düğünSon Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 15:07
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