İstanbul Beyoğlu, Bahçelievler ve Bakırköy'de 29 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında dört ayrı evde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis inceleme başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler olayların meydana geldiği bölge ve civarlarında güvenlik kameralarını inceledi. Polis, dört ayrı evde meydana gelen hırsızlık olaylarını aynı üç kişi tarafından yapıldığını tespit etti.

Şüphelilerin eşkal ve kimliği, kullandıkları aracın marka model ve plakasını belirleyen polisler, şüphelileri Bakırköy Akmescit Sokak'ta 5 Haziran tarihinde yaptıkları takip sonucu yakaladı. Şüphelilerin yakalandıkları araçta yapılan aramada, çalıntı bilgisayar ele geçirildi.

[Fotoğraf: DHA]

Evden aldıkları anahtarla otomobili çaldılar

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen İhsan Ç., Bilal G., Recep G.'nin girdikleri dört ayrı evden dizüstü bilgisayar, cep telefonu, fotoğraf makinesi, ziynet eşyası, ayakkabı banka kartı, hediye çeki ve bir miktar nakit para çaldıkları tespit edildi.

Polis, yaptığı detaylı incelemelerde şüphelilerin bir evden aldığı kontak anahtarıyla park halindeki bir otomobili çaldıklarını da belirledi.

Yapılan soruşturmada hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerden İhsan Ç.'nin 37 suçtan kaydı ve bir aranması, Bilal G.'nin 7 suçtan kaydı, Recep G.'nin 29 suçtan kaydı olduğu belirlendi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hırsızlık şüphelileri çıkarıldığı mahkemede tutuklandılar.