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Türkiye
İHA 15.05.2024 23:10

İstanbul'da doktora saldıran hasta tutuklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da kendisine tıbbi destek veren doktora saldıran hastanın tutuklandığını açıkladı.

İstanbul'da doktora saldıran hasta tutuklandı
[Fotograf: İHA]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde meydana gelen olayda, bir saldırgan, sedye üzerindeyken kendisine bir an önce tıbbi destek vermek isteyen hekime şiddet uyguladı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şifa veren ele el kalkmaz, bu ise konunun 'insanlık' yönü" ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

İstanbul’da motosiklet kazasında yaralanan genç, kendisine koridorda sedyenin üstünde müdahale etmek isteyen doktora saldırdı.

Sedyenin üzerine çıkarak doktora tekme atan ve hastaneyi birbirine katan saldırgan gözaltına alındı.

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