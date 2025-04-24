İstanbul'da depremde hasar gören 2 bina tahliye edildi

Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki 5 katlı bitişik iki bina arasında, depremin ardından açıklık oluştu.

Binanın alt katındaki züccaciye dükkanının önünde bulunan ve 1. katın balkonuna destek sağlayan demir de eğrildi.

Bina sakinleri, apartmanın 2. katındaki dairede kolonların hasar gördüğünü belediyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri, bina çevresine şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin ilk incelemesinin ardından tedbir amaçlı binadakiler tahliye edilirken, yaklaşık 30 kişi belediye tarafından otellere yerleştirildi.

Binayla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin incelemesinin ardından karar alınacağı öğrenildi.

Esenler'de 2 katlı binanın üst kısmından kopan parçalar yola düştü

Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi 1140. Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın ise üst kısmında deprem anında kopan parçalar yola düştü.

Olayda herhangi bir yaralanma olmadı, vatandaşlar binayı tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri yoldaki parçaları temizlerken, binanın çevresine güvenlik şeridi çekildi.

Ekiplerce yapılacak incelemenin ardından binanın durumu hakkında karar verileceği belirtildi.