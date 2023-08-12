İstanbul'da depo yangını

Ferhatpaşa Mahallesi 49. Sokak'taki bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. İş yeri çalışanları ve çevredeki vatandaşlar patlama riskine karşı bölgeden uzaklaştırıldı.

İtfaiyenin çalışmasıyla yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Bir nakliye şirketinin deposu olduğu öğrenilen tek katlı binadaki yangın söndürülürken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Nakliye şirketince taşınıp depolanan çeşitli ürünlerin zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.