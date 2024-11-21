İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Adalar-Beşiktaş, Tuzla-Pendik-Büyükada, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Kabataş, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy ve Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü hatlarında ikinci bir duyuruya kadar seferlerin yapılamayacağı duyuruldu.

Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı seferlerinin Beşiktaş-Ortaköy-Emirgan-İstinye uğramaları, Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılan seferlerin ise Küçüksu uğraması yapılamayacak. Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar olarak yapılacak.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de internet sitesindeki duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle Sirkeci-Harem arabalı vapur seferlerinin iptal edildiği bilgisini paylaştı.

Ayrıca duyuruda, saat 15.45'teki Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova ile saat 18.00'deki Yalova-Pendik ve saat 18.30'daki Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş seferlerinin iptal edildiği açıklandı.