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Türkiye
AA 21.11.2024 16:12

İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

İstanbul'da bazı vapur seferleri ile İstanbul Deniz Otobüsleri'nin bazı iç ve dış hat seferlerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı duyuruldu.

İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Adalar-Beşiktaş, Tuzla-Pendik-Büyükada, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Kabataş, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy ve Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü hatlarında ikinci bir duyuruya kadar seferlerin yapılamayacağı duyuruldu.

Rumeli Kavağı-Eminönü Hattı seferlerinin Beşiktaş-Ortaköy-Emirgan-İstinye uğramaları, Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılan seferlerin ise Küçüksu uğraması yapılamayacak. Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar olarak yapılacak.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de internet sitesindeki duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle Sirkeci-Harem arabalı vapur seferlerinin iptal edildiği bilgisini paylaştı.

Ayrıca duyuruda, saat 15.45'teki Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova ile saat 18.00'deki Yalova-Pendik ve saat 18.30'daki Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş seferlerinin iptal edildiği açıklandı.

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