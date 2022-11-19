Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi 07:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da deniz ulaşımına hava engeli
[Fotograf: AA]
İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler hava muhalefeti nedeniyle yapılamıyor.
Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle Üsküdar - Aşiyan, Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring) seferlerinin gerçekleştirilemediği, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde ise vapurların Moda iskelesine uğrayamadığı belirtildi.
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