Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi 06:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da terör operasyonu: 2 gözaltı
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK/YPG/PYD'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda ekipler, kentteki bazı adreslere düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Şanlıurfa Terörle Mücadele
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