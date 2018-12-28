Türkiye
İstanbul'da denetim için 906 kez helikopter havalandı
28 Aralık 2018 Cuma 13:03 - Son Güncelleme 28 Aralık 2018 Cuma 13:23
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğünün 2018'de yaptığı çalışmalarda, 906 kez havalanan helikopterler, terör, asayiş ve trafik denetimlerinde görev aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü, 2018 yılı içerisinde yapılan uçuşlara ait istatistiki verileri paylaştı.
Bu verilere göre, yapılan terör, asayiş ve trafik uygulamalarında görev için 906 kez havalanan helikopterler, bin 340 saat havada kaldı.
Kaynak: AA
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