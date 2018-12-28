İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü, 2018 yılı içerisinde yapılan uçuşlara ait istatistiki verileri paylaştı.

Bu verilere göre, yapılan terör, asayiş ve trafik uygulamalarında görev için 906 kez havalanan helikopterler, bin 340 saat havada kaldı.

Kaynak: AA