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Dünya
AA 10.06.2026 13:16

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Ne savaş ne barış durumundan çıkmalıyız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, halkın karşı karşıya olduğu ekonomik sorunlara işaret ederek, "ne savaş ne de barış" durumundan çıkılması gerektiğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Ne savaş ne barış durumundan çıkmalıyız

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pezeşkiyan, Tahran'da düzenlenen ülkenin önceki lideri Ali Hamaney'i anma programında konuştu.

Önceliğin ülkede birliğin korunması olduğunu ifade eden Pezeşkiyan, ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımların halkın üzerindeki olumsuz etkilerine işaret etti.

Halkın üzerindeki ekonomik baskının hafifletilmesi gerektiğini vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, "Ne savaş ne barış durumundan çıkmalıyız. Savaş ülkenin çıkarına değil ancak düşman İran milletinin teslim olacağı fikrine kapılmasın." dedi.

Pezeşkiyan, ülkedeki siyasi gruplar ve yetkililere siyasi çekişmeleri kenara koyarak halkın sorunlarına eğilmeleri çağrısında bulundu.

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İran Mesud Pezeşkiyan
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