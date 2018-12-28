Trabzon Valiliğini ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı ile ilgili açıklamalarda bulundu:

"Bugün için yaklaşık 9 milyon 500 bin vatandaşımız İmar Barışı'ndan faydalandı. Toplam yaklaşık 14 milyar liralık bedel ödendi."

İmar Barışı'na ilişkin sürecin 31 Aralık'ta tamamlanacağını hatırlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Sürecin uzatılmasına ilişkin ciddi talep var, bunu biz 31 Aralık'ta inşallah değerlendirmiş olacağız. Ancak 31 Aralık'a kadar vatandaşımızın ödemelerinin yapılabilmesi adına tüm kamu bankaları açık olacak ve İmar Barışı sürecinden vatandaşımız hafta sonu da faydalanabilecek. Diğer özel bankalarımızla da görüşmeleri sürdürüyoruz, bunun hem bakanlığımız internet sitesinde hem de bankalarımızın sitelerinde duyuruları olacaktır."

Kaynak: AA