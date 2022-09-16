İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kent genelinde ikamet ettiği tespit edilen DEAŞ ile aynı çizgide faaliyet gösteren ve dini istismar eden terör örgütlerine müzahir şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Başsavcılığın talimatıyla Suriye-Irak çatışma bölgelerine geçebilecekleri ve Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği göz önünde bulundurulan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

6 adrese eş zamanlı operasyon

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, "yabancı terörist savaşçı (YTS)" olduğu belirtilen zanlıların yakalanması için 4 ilçedeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Türkiye açısından tehdit oluşturduğu değerlendirilen 2 şüpheli ile "Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu" tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 1'i Rusya, 6'sı Özbekistan uyruklu 7 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen firari 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.