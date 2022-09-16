Olay, İstanbul Fatih'te bir İETT otobüsünde yaşandı. İddiaya göre, iki kişi arasında "ayağıma bastın" tartışması çıktı.

Ayağına basıldığını öne süren yolcu bıçak çekti, tartıştığı kişiye saldırdı.

Yolcular arasında korku ve panik dolu anlar yaşandı. Bazı yolcular otobüsten inmek için şoföre "kapıyı açın" diye bağırdı.

Saldırıya uğrayan yolcu otobüsün arka tarafına doğru kaçtı. Bıçaklı saldırgan ise peşinden gitti.

Bazı yolcular saldırganı sakinleştirmeye çalıştı. Saldırıya uğrayan yolcu yaralanmadan, arka kapıdan inip uzaklaştı.