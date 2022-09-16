Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma 16:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da orman yangını
[Fotograf: AA]
Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Salbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 3 uçak, çok sayıda arazöz ve personel sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Adana Orman Yangını Yangın
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