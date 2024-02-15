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Türkiye
AA 15.02.2024 09:51

İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 508 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, farklı suçlardan araması olan 756 şüpheli tespit edildi, 508 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da çeşitli suçlardan aranan 508 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Huzur İstanbul" adıyla trafikte ve umuma açık yerlerde 2 aşamalı denetim gerçekleşti.

Denetimin 20.00 ila 22.00 saatleri arasında kent genelindeki 221 noktadaki (yol) birinci aşamasına, 1762 personel katıldı. Polis helikopteri ile Deniz Limanı Şubesine ait 2 bot da uygulamada görevlilere eşlik etti.

İkinci aşamada ise 1672 personel, 22.00 ila 23.59 saatleri arasında umuma açık yerleri denetledi.

Denetimlerde 241 bin 751 kişinin genel bilgi taraması yapılırken farklı suçlardan aranan 756 şüpheli ile yoklama kaçağı 277 kişi tespit edildi. Bu kişilerden 508'i gözaltına alındı.

Aramalarda ise 38 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 8 kurusıkı tabanca, 101 fişek, 2 kilo 978 gram uyuşturucu madde, 14 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 24 bin 550 lira, 615 dolar ve 5 gram altın ele geçirildi.

Halka açık 462 yerde yapılan denetlemelerde 17 yabancı uyruklu kişiden 3'üne işlem uygulandı.

Denetimlerde ayrıca 49 bin 197 araç ve 1591 motosiklet kontrol edildi. İşlem yapılan 2 bin 371 araç, 60 da motosiklet sürücüsüne toplam 1 milyon 350 bin 340 lira trafik cezası kesildi, 23 araç ise trafikten men edildi.

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