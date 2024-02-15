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Türkiye
AA 15.02.2024 09:38

430 kilogram uyuşturucu, 13 ton kaçak çay ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, İstanbul Havalimanı'nda 430 kilo, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda da 33 kilo uyuşturucu ile Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda yaklaşık 13 ton kaçak siyah çaya el konuldu.

430 kilogram uyuşturucu, 13 ton kaçak çay ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM birimlerince gerçekleştirilen risk analizi çalışmaları kapsamında, yurt dışından gelen ve transit olarak bir Avrupa ülkesine gönderilmek istenilen hava kargo gönderisi şüpheli bulunarak incelemeye alındı.

Yapılan detaylı aramada, narkotik dedektör köpekler de kolilere tepki verdi. Bunun üzerine ekiplerce açılan kolilerin içinde 430 kilogram esrar cinsi uyuşturucu bulundu.

Olaya ilişkin Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda da Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucu gümrük sahasına gelen araçlar incelendi.

430 kilogram uyuşturucu, 13 ton kaçak çay ele geçirildi

Şüpheli görülen bir tır, x-ray araç tarama sistemine sevk edildi. NARKOKİM birimlerince yürütülen kontrollerde, araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı detaylı arama gerçekleştirildi.

Kontrollerde, gizlenmiş halde 22 kilogram kokain ve 11 kilogram esrar olmak üzere 33 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı bu olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Odun kömürü arasında kaçak çay

Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda ise risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir tır şüpheli görülerek arandı.

430 kilogram uyuşturucu, 13 ton kaçak çay ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan incelemelerle Ticaret Bakanlığı teknoloji sisteminin uyarı vermesi sonucu tır, x-ray tarama sistemine sevk edildi. Aracın tarama görüntülerinde şüpheli yoğunluklara rastlandı. Detaylı kontrollerde ekipler, beyan edilen odun kömürü harici çuvallara konulan 13 ton kaçak siyah çay ele geçirdi.

Çayın piyasa değerinin 4 milyon 48 bin lira olduğu tespit edildi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma açtı.

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Ticaret Bakanlığı Kaçakçılık Uyuşturucu
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