8 ile uyarı: Karla karışık yağmur ve sağanağa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeybatı kesimleri ile doğu bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde beklenen yağışların Marmara’nın doğusu ile Düzce ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Öte yandan karla karışık yağmur beklenen, Bilecik, Bolu, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce ile sağanak beklenen İstanbul için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın kuzeyi ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların; Ege'de 3-6 derece azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.