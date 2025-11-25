Çok Bulutlu 14ºC Ankara
TRT Haber 25.11.2025 11:36

İstanbul'da casusluk operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Birleşik Arap Emirlikleri adına siyasi ve askeri casusluk yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Başsavcılığın koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT) yürütülen "askeri ve siyasal casusluk" faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamaya göre; Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) istihbarat servisi mensuplarının Türkiye'de bulunan bir GSM firmasından temin ettiği numara ile sahte profiller üzerinden, ülkemizde faaliyet gösteren ve kritik öneme sahip savunma sanayi kuruluşlarında görev yapan yönetici pozisyonundaki personel, Dışişleri Bakanlığı tarafından kullanılan bir telefon, bazı yabancı ülkelerin resmi görevlileri ile irtibata geçerek kritik pozisyonlarda çalışan personellere ilişkin biyografik veri derlemeye çalıştığı tespit edildi

Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat mensuplarının talimatı doğrultusunda bahse konu faaliyetler için temin edilen ve Türkiye'de bulunan bir operatöre ait GSM hattını satın alan, satın alınan bu GSM hattını Birleşik Arap Emirlikleri ülkesine götürerek istihbarat mensuplarına veren ve birbirleriyle irtibatları bulunan 4 kişi tespit edildi.

Tespit edilen 4 şüphelinin yakalanmasına, suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik bugün gerçekleşen operasyonda 3 şüpheli yakalandı, 1 şüpheli hakkında ise yurtdışında olduğundan dolayı yakalama kararı çıkarıldı. 

İstanbul
