İçişleri Bakanlığı 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile devletin en üst protokolünde bulunan araçlar haricinde çakar lamba sisteminin kullanımını yasaklamıştı.

Ancak birçok çakarlı araç bu yasağa aldırış etmeden, İstanbul’da trafiğin yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde yine emniyet şeridinde ortaya çıktı.

Sürücüler rahatsız

Çakarlı araçların emniyet şeridinde bir anda önlerine çıktığını ve kaza riskini artırdıklarını vurgulayan sürücüler, durumdan rahatsız olduklarını söyledi.

Trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeridini kullanmanın cezası ise 1339 lira.