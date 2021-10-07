Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da çakarlı araç denetimi yapıldı
İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçları denetledi.
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Yakası TEM Güney yol Çamlıca Gişeleri istikametinde çakar kullanan araçları durdurdu. Denetimde sürücülerin evrakları kontrol edildi.
Ayrıca emniyet şeridi ihlali yapan iki sürücüye 2 bin 678 lira para cezası kesilirken görüşü engelleyecek şekilde cam filmi kullanan sürücülere de para cezası uygulandı.
Son Haberler
- 11:56
- 12:00
- 11:50
- 11:48
- 11:43
Sıradaki Haber
Kapadokya'ya geçen ay 288 bin turist
Yükleniyor lütfen bekleyiniz