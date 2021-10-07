İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Yakası TEM Güney yol Çamlıca Gişeleri istikametinde çakar kullanan araçları durdurdu. Denetimde sürücülerin evrakları kontrol edildi.

Ayrıca emniyet şeridi ihlali yapan iki sürücüye 2 bin 678 lira para cezası kesilirken görüşü engelleyecek şekilde cam filmi kullanan sürücülere de para cezası uygulandı.