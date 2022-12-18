Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar 00:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da bir kişi camlarını kırıp evini ateşe verdi
[Fotograf: DHA]
İstanbul Pendik'te madde bağımlısı olduğu iddia edilen A.A, tek başına yaşadığı evin önce camlarını kırdı ardından evini ateşe verdi. Yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü. Ekipler, kaçan A.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Velibaba Mahallesi Aydos Caddesi'ndeki bir sitede yalnız yaşayan A.A, bazı camlarını kırdığı birinci kattaki dairesini ateşe verdi. Ardından komşularına evi yaktığını söyleyen A.A. olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bir bebek dumandan etkilendi
Bina sakinlerinden birinin bebeği, yangın sırasında dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri, bebeğe ambulansta müdahale etti.
İtfaiye görevlilerince kısa sürede söndürülen yangın evde hasara neden oldu.
Kaçan kişi ekiplerce aranıyor
Ekiplerin ayrılmasından sonra binaya geri dönen A.A, site sakinleriyle yaşadığı tartışmanın ardından bölgeden uzaklaştı.
Polis, madde bağımlısı olduğu öne sürülen A.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: İstanbul
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