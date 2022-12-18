Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar 00:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da müzisyen Mehmet Dudarık'ı darp eden saldırgan tutuklandı
Ankara'da bir eğlence mekanında konser sonrası darp edilen müzisyen Mehmet Dudarık, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü, müzisyeni darp eden saldırganın tutuklandığı bilgisini paylaştı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, müzik grubu üyesi Mehmet Dudarık, kız arkadaşının ayağına bastığı gerekçesiyle bir kişi tarafından darp edildi.
15 Aralık'ta Çankaya'da bir eğlence mekanında konser sonrası yaşanan olayın ardından saldırgan yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan tutuklandı.
Mehmet Dudarık'ın yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
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