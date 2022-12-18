Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, müzik grubu üyesi Mehmet Dudarık, kız arkadaşının ayağına bastığı gerekçesiyle bir kişi tarafından darp edildi.

15 Aralık'ta Çankaya'da bir eğlence mekanında konser sonrası yaşanan olayın ardından saldırgan yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan tutuklandı.

Mehmet Dudarık'ın yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

