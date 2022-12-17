İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 gün süren yıl sonu tatbikatı tamamlandı.

Özel harekat personeli 32 farklı alanda teorik ve uygulamalı olarak eğitim aldı. Eğitimlerin sonunda 430 personelin katılımıyla 54 saat süren tatbikat gerçekleştirildi.

Gemi, uçak ve metro gibi raylı sistemlere yönelik tatbikatlar, önceki günlerde basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Arazideki tatbikatta polis helikopterleri hedef belirleyip vurdu

Son tatbikat ise arazideydi.

Önce helikopter eşliğinde hava destekli arama tarama faaliyeti yapıldı. Ardından helikopterin tespit ettiği hedef nokta, kara timlerine bildirildi. O noktalar tek tek vuruldu.

Ekipler gölden, zodyak bot ile gözetleme ve tespit atışı da gerçekleştirdi.

Arazide kırmızı beyaz sis bombası atan polisler, daha sonra Türk bayrağı açtı.

Köpek destekli yakın müdahale ve savunma teknikleri de tatbikatta uygulandı.

Tatbikatta çok sayıda polis helikopteri de kullanıldı. Belirlenen noktalara helikopter vasıtasıyla makineli silahlarla atış yapıldı.

Tatbikatta yerli silah ve mühimmat kullanıldı

Tatbikatı İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş yönetti.

Tatbikatta, yerli silah ve mühimmat kullanıldı.

Haber: İlsu Güven

Kamera: Musa Toprak