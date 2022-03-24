Başıbüyük Caddesi’ndeki bir apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalanlar kutarıldı

Dairede mahsur kalan biri çocuk 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangının çıktığı dairede maddi hasar oluştu.