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Türkiye
AA 04.07.2026 13:07

İstanbul'da beklenen yağış felç etti: Yollar göle döndü

İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Beşiktaş, Şişli ve Fatih başta olmak üzere birçok ilçede cadde ve sokaklar göle döndü, bazı alt geçitleri su bastı. Araçların mahsur kaldığı, motosikletlerin sürüklendiği kentte, rögarların taşması sonucu hem sürücüler hem de yayalar zor anlar yaşadı.

İstanbul'un bazı ilçelerinde etkisini gösteren gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde kısa süreli etkisini gösteren kuvvetli yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Fatih, Şişli, Bakırköy, Sultangazi ve Kağıthane ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi.

Şişli, Sultangazi, Kağıthane ve Beşiktaş'ta kuvvetli yağışın etkisiyle yollar göle döndü, bazı alt geçitleri su bastı.

İstanbul'da beklenen yağış felç etti: Yollar göle döndü

Zincirlikuyu'daki alt geçitte yaşanan su taşkınında bazı araçlar mahsur kaldı.

Şişli 19 Mayıs Mahallesi'nde esnaf yolda biriken suyu rögar kapaklarını kaldırarak tahliye etmeye çalıştı. Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde de rögardan taşan sular nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

İstanbul'da beklenen yağış felç etti: Yollar göle döndü

Yollarda biriken sular hem vatandaşlara hem de sürücülere zor anlar yaşattı.

Mecidiyeköy Meydanı'nda araçlar tekerleklerine kadar ulaşan su içerisinde ilerlemek zorunda kaldı. Yağmurun ve taşan rögarın etkisiyle sürücüler ve yayalar ilerlemekte zorlandı.

Fulya Mahallesi'nde bir motosiklet sürücüsü suyla dolan yolda aracını kurtarmaya çalıştı. Yayla Mahallesi'nde de bir motosiklet suya kapılarak metrelerce sürüklendi.

İstanbul'da beklenen yağış felç etti: Yollar göle döndü

Akar Caddesi'nde istinat duvarından yoğun şekilde yola dökülen su dikkati çekti.

Sultangazi'de de yollarda biriken sular kaldırım boyunu aştı, bazı araçların tekerlekleri su altında kaldı.

Fatih Kapalı Çarşı'nın bir bölümünde de yağmur suyu birikintisi oluştu, esnaflar suyun dükkanlarına girmemesi için çaba sarf etti.

Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye, Çekmeköy, Kadıköy, Beykoz ve Üsküdar başta olmak üzere bazı bölgelerde yer yer gök gürültülü yağış aralıklarla etkili oldu.

Çekmeköy'de tıkanan rögarı bir vatandaş, sopa yardımıyla açmaya çalıştı.

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