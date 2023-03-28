Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal oldu
İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle vapur seferlerinde iptaller yaşanıyor.
İstanbul Şehir Hatları AŞ, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin gerçekleştirilemediğini duyurdu.
Olumsuz hava muhalefeti sebebiyle Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı seferlerinin Moda İskelesi uğraması yapılamıyor.
Anlık güncellenen sefer iptalleri https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler sayfasından öğrenilebilecek.
Etiketler: İstanbul
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