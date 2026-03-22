AA 22.03.2026 18:29

İstanbul'da bayram dönüşü trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde yağışın ve kente dönüşlerin de etkisiyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Bayram tatilini İstanbul dışında geçirenlerin dönüş yolculuğunun başlaması ve kentte yağışın da etkili olmasıyla şehrin giriş noktalarında trafik yoğunluğu arttı.

Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu Frizköy mevkisi Avcılar istikametinde yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hasdal, Seyrantepe ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kesimlerinde de trafik yoğunluğu gözleniyor.

D-100 kara yolunun Haramidere mevkisi Beylikdüzü kesiminde araç yoğunluğu oluştu. Kara yolunun Ankara istikametinde ise Halıcıoğlu, Okmeydanı, Çağlayan, Mecidiyeköy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde yoğunluk yaşanıyor.

Karaköy-Beşiktaş Meydanı arasındaki sahil yolu ile Dolmabahçe Sarayı mevkisinde de trafik yoğunluğu oluştu.

Anadolu Yakası'nda ise Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurnaköy Gişeleri mevkisinde Edirne istikametinde araç yoğunluğu yaşanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçişlerde yoğunluk Çamlık Kavşağı'ndan başlıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün girişi ile Çamlıca Gişeleri mevkisinde de yoğunluk gözleniyor.

D-100 kara yolunda ise Kadıköy, Maltepe, Kartal ve Pendik mevkilerinde bölgesel yoğunluk yaşanıyor.

Ayrıca, vatandaşlar tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluştururken, araç trafiği yoğunluğu nedeniyle bazı noktalarda sürücülerin yavaş ilerlediği görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 60'a kadar çıktı. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 56, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 60'a ulaştı.

Sıradaki Haber
Anadolu Otoyolu'nda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu yaşanıyor
SON HABERLER
20:05
ABD ordusu, İran'ın "F-15 savaş uçağı düşürdük" açıklamasını reddetti
19:53
Pezeşkiyan’dan, Trump'ın İran'ı haritandan silme açıklamasına tepki
19:52
Bağdat sokaklarına Ali Hamaney ile Mücteba Hamaney posterleri asıldı
19:48
Lübnan Cumhurbaşkanı: İsrail işgalini sağlamlaştırmak için köprüleri hedef aldı
19:00
İran: Enerji santrallerimize saldırı olursa bölgedeki tüm enerji santrallerini hedef alırız
18:22
Anadolu Otoyolu'nda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu yaşanıyor
