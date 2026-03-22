AA 22.03.2026 18:19

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu yaşanıyor

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde Ramazan Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu yaşanıyor

Bayram tatilini memleketi ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu sürüyor.

Otoyolun Kocaeli kesimi İstanbul yönünde yavaşlayan trafik zaman zaman kısa sürelerle durdu.

Yoğunluk, Kandıra Gişeler çıkışı sonrası Bekirdere Rampası mevkisinden Gültepe ve Korutepe tünelleri çıkışına kadar ve Kartepe Gişeler çıkışı sonrası Alikahya Fatih Mahallesi mevkisine kadar etkili oluyor.

Anadolu Otoyolu'nda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu yaşanıyor

Düzce

Dönüş trafiği nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı, Düzce geçişi İstanbul istikametinde yoğunluk oluştu.

Düzce gişeleri, Beyköy, Sinirci, Gölyaka, Gümüşova rampaları ve Yeşilyayla mevkilerinde artan yoğunluk nedeniyle sürücüler yavaş ilerliyor.

Trafik, meydana gelen küçük çaplı kazalar nedeniyle zaman zaman durma noktasına geliyor.

Bölgede oluşan araç trafiği de havadan görüntülendi.

Sakarya

Ramazan Bayramı tatili sonrası dönüş yoluna geçenler dolayısıyla Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde iki yönde de akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Otoyolun Sapanca, Arifiye, Akyazı ve Hendek kesimlerinde İstanbul yönünde ulaşım akıcı yoğunlukta ilerliyor.

Otoyolun Ankara yönünde ise zaman zaman yoğunluk görülüyor.

D-100 kara yolunun Ankara ve İstanbul yönünde ise ulaşım normal seyrediyor.

Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı ve Hendek gişeleri mevkisinde de ulaşımda yoğunluk yaşanıyor.

Jandarma, polis ve karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için bölge genelinde görev yapıyor.

Ramazan Bayramı'nın ardından dönüş yoluna çıkanlar, D-100 kara yolunun Karabük kesiminde Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde de yoğunluğa neden oldu.

