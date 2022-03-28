Tarım ve Orman Bakanlığının Bulgaristan-Kefken kesimindeki Karadeniz sularında ikinci bir duyuruya kadar, gün batımı ile gün doğumu arasında her türlü balık avcılığının durdurulması kararına uyan balıkçılar, gün doğumuyla birlikte denize açılıyor.

Bu sabah ise yoğun sisten dolayı balıkçıların çoğu denize açılamadı. Balık tutmaya çıkan bazı motorlar, erken saatte Rumeli Feneri'ndeki limana dönmek zorunda kaldı.

Sahil Güvenlik botları ise denizde tur atmayı sürdürdü.

"1983'de denizde mayına denk gelmiştik"

Sabahın erken saatlerinde motoruyla denize açılan balıkçılardan Mehmet Kasap, alınan karardan dolayı gün doğumunda denize çıktıklarını söyledi.

Bu sabah saat 06.10'da işbaşı yaptıklarını dile getiren Kasap, "Motordaki 4 kişi, bir şeye denk gelmeyelim diye sürekli etrafı kolladı. Bir şey görürsek tetikteyiz, Sahil Güvenlik'e haber vereceğiz ama bugün sis çok olduğu için mecbur limana döndük. Biz de denizi izliyoruz, kolluyoruz." dedi.

Kasap, farklı dönemlerde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma mayınlara denk geldiğini anlatarak, "1989 yılından kalma denizde patlamamış bir mayına denk gelmiştik. Balık tutmaya çıkmıştık. Attığımız ağa kazayla mayın karıştı. Balıkların arasında fark etmedik. O mayın patlayınca 6 kişi hayatını kaybetti. 1983 yılında da yine denizde mayına denk gelmiştik. O zaman da 2 kişi hayatını kaybetti." diye konuştu.