Haber Giriş: 22 Eylül 2021 Çarşamba 13:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da aşılama oranı yüzde 83,8'e çıktı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün itibarıyla kentteki aşılama oranının yüzde 83,8'e yükseldiğini açıkladı.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'umuzda 22 Eylül itibarıyla 1. doz 9,611,654, 2. doz 7,611,654, 3. doz 1,318,649 aşı yapıldı. 1. doz oranımız yüzde 83,8, 2. doz oranımız yüzde 67,5.
#İstanbul’umuzda 22 Eylül itibarıyla— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 22, 2021
1.doz 9.611.654
2.doz 7.611.654
3.doz 1.318.649 #aşı yapıldı.
1. doz oranımız %83,8
2. doz oranımız %67,5.
2.dozda mavi renk için .
hemşehrimiz kaldı.
2.dozda da #İstanbul’umuza #MAVİ #RENK yakışır pic.twitter.com/YCwMn2li8o
2. dozda mavi renk için 942,341 hemşehrimiz kaldı. 2. dozda da İstanbul'umuza mavi renk yakışır." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Ali Yerlikaya İstanbul Koronavirüs Aşısı
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