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Türkiye
AA 04.08.2023 21:59

İstanbul'da asayiş uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirdi.

İstanbul'da asayiş uygulaması
[Fotograf: DHA]

İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla başta Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Esenyurt ve Kadıköy olmak üzere il genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

Fatih Millet Caddesi ile Beyoğlu ve Esenyurt'taki uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı şekilde arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

İstanbul'da asayiş uygulaması

Uygulamada iki düzensiz göçmen ve aranan bir kişi yakalanırken, emniyet kemeri takmamak, kask kullanmamak ve muayene eksikliği gibi ihlallerden 8 araç sürücüsüne toplam 5 bin 33 lira ceza kesildi.

Narkotik köpeğinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

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