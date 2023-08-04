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Türkiye
AA 04.08.2023 20:53

Bodrum'da su hattı patladı, trafik durma noktasına geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu hattında yaşanan patlama nedeniyle şehir içi trafiğinde yoğunluk oluştu.

Bodrum'da su hattı patladı, trafik durma noktasına geldi
[Fotograf: DHA]

Bitez Mahallesi'nde sabah saatlerinde içme suyu ana isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından Bitez-Ortakent istikameti yol çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Bodrum'da su hattı patladı, trafik durma noktasına geldi

Bölgeden geçemeyen sürücüler, Bodrum-Turgutreis kara yolu güzergahına yöneldi. Ana ve ara güzergahlarda oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sürüyor. Burada yaşanan yoğunluk ekiplerce giderilmeye çalışılıyor.

Öte yandan zaman zaman yaşanan yoğunluk dron ile havadan da görüntülendi.

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