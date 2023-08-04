Açık 32.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.08.2023 19:00

Düzensiz göçmenleri taşıyan tır sürücüsü tutuklandı

Amasya'da, dorsesinde 70 düzensiz göçmenle yakalanan İranlı tır sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzensiz göçmenleri taşıyan tır sürücüsü tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün İran üzerinden yurda gelen yabancı plakalı tırın dorse kısmında yaşları 18 ile 25 yaş arasında 70 düzensiz göçmeni yakalamıştı.

Gözaltına alınan İran uyruklu tır sürücüsü Babak M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün Amasya'da durdurulan yabancı plakalı tırın dorsesinde 62 Afganistan, 6 Pakistan ve 2 Bangladeş uyruklu düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenler sınır dışı edilirken, tır sürücüsü ise gözaltına alınmıştı.

ETİKETLER
Amasya Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Van'da uçurumdan atlayan 130 koyun öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:37
Rus muhalif lider Navalny'e 19 yıl hapis cezası
19:44
Haftanın kazandıran yatırım aracı Borsa İstanbul oldu
19:31
Hindistan'da elektrik akımına kapılan 3 fil öldü
19:23
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
18:53
Borsa günü rekorlarla tamamladı
18:35
Van'da uçurumdan atlayan 130 koyun öldü
ABD'nin New Jersey eyaletinde bir evde patlama meydana geldi
ABD'nin New Jersey eyaletinde bir evde patlama meydana geldi
FOTO FOKUS
Diyarbakır'da mandalar göletlerde serinliyor
Diyarbakır'da mandalar göletlerde serinliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ