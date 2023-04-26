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Türkiye
AA 26.04.2023 22:22

İstanbul'da asayiş uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirdi.

İstanbul'da asayiş uygulaması
[Fotograf: AA]

İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme Şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla başta Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy olmak üzere il genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

Beyoğlu'nda oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan araçlar arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri denetlendi.

Fatih Millet Caddesi'ndeki kontrol noktasında polis ekipleri, sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Narkotik köpeğinin de katıldığı denetimlerde araçların içi kontrol edildi. Sürücü ve yolcuların üst araması yapıldı. Bir sürücü, araçta köpekle arama yapılmasına tepki göstererek, polislerle tartıştı.

Kadıköy'de oluşturulan kontrol noktalarında da araç ve sürücülere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

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